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В Саратовской области найдено вмерзшее в лед тело новорожденного ребенка


30.11.2019 23:53
В Саратовской области найдено вмерзшее в лед тело новорожденного ребенкаФото: tip.by

Следственные органы региона приступили к проверке по факту ЧП, которое случилось в городе Красный Кут.

По данным СУ СКР по Саратовской области, тело новорожденной девочки находилось в реке примерно в течение месяца.

Останки младенца нашли в субботу 30 ноября, в реке Еруслан. Тело ребенка было обнаружено вмерзшим в лед на территории города Красный Кут.

Следственные органы приступили к проверке по факту случившегося, экспертам предстоит установить обстоятельства гибели новорожденного ребенка. Согласно предварительным выводам специалистов, тело девочки могло находиться в воде около месяца.

Ранее стало известно о задержании мужчины, вступившего в переписку с ученицей второго класса одной из школ Москвы. После того, как мать девочки обнаружила, что ее дочь ведет откровенные беседы с взрослым незнакомцем и обменивается соответствующими фото, она забрала у ребенка гаджет. Вскоре девочку нашли погибшей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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