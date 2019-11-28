Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Урале найден жестоко убитый белорусский мальчик

28.11.2019 21:15

Фото: vk.com



Следственные органы Свердловской области выясняют обстоятельства гибели 9-летнего ребенка. Как сообщают российские СМИ, к смерти мальчика могут быть причастны его родители, пытавшиеся "изгнать бесов" из сына с помощью плетки и кляпа.



По данным открытых источников, основными подозреваемыми в гибели ребенка, имеющего белорусское гражданство, сейчас являются его мать и отец. Как передает Znak.com, предположительно, трагедия случилась еще 5 ноября, когда ребенок скончался от побоев.



Тело умершего мальчика родители решили спрятать неподалеку от дома, расположенного на территории Чкаловского района Екатеринбурга. Семья арендовала там квартиру, в которой и погиб ребенок.



Отмечается, что родителей ребенка объявили в розыск - отец покинул место жительства с двумя детьми и скрылся в неизвестном направлении. Мать мальчика, являющаяся гражданкой Беларуси, возвратилась на родину. Сейчас решается вопрос о ее экстрадиции в РФ.



В ряде СМИ также появились сообщения о том, что родители погибшего мальчика могли входить в некую секту. Официального подтверждения этих сведений пока не последовало.



Автор: Злата Богатова

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