|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Урале найден жестоко убитый белорусский мальчик
28.11.2019 21:15
Фото: vk.com
Следственные органы Свердловской области выясняют обстоятельства гибели 9-летнего ребенка. Как сообщают российские СМИ, к смерти мальчика могут быть причастны его родители, пытавшиеся "изгнать бесов" из сына с помощью плетки и кляпа.
По данным открытых источников, основными подозреваемыми в гибели ребенка, имеющего белорусское гражданство, сейчас являются его мать и отец. Как передает Znak.com, предположительно, трагедия случилась еще 5 ноября, когда ребенок скончался от побоев.
Тело умершего мальчика родители решили спрятать неподалеку от дома, расположенного на территории Чкаловского района Екатеринбурга. Семья арендовала там квартиру, в которой и погиб ребенок.
Отмечается, что родителей ребенка объявили в розыск - отец покинул место жительства с двумя детьми и скрылся в неизвестном направлении. Мать мальчика, являющаяся гражданкой Беларуси, возвратилась на родину. Сейчас решается вопрос о ее экстрадиции в РФ.
В ряде СМИ также появились сообщения о том, что родители погибшего мальчика могли входить в некую секту. Официального подтверждения этих сведений пока не последовало.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|