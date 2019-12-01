|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США девять человек погибли в авиакатастрофе
1.12.2019 15:36
Фото: desktopbackground.org
Как передает телевизионный канал NBC, трагический инцидент произошел в американском штате Южная Дакота.
Жертвами крушения небольшого самолета стали девять человек.
Авиакатастрофа произошла вскоре после взлета. Информации о причинах крушения пока нет, специалисты выясняют обстоятельства случившегося.
Известно, что в общей сложности на борту самолета находилось, кроме пилота, одиннадцать человек. Выжить удалось лишь троим, все остальные, включая двух детей и управлявшего самолетом мужчину, погибли.
Выживших с травмами направлены в ближайшую больницу.
Ранее сообщалось о ЧП в Канаде, где семь уроженцев Узбекистана стали жертвами крушения частного самолета. Среди погибших, являвшихся членами двух семей, было трое детей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|