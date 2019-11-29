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В Канаде 7 уроженцев Узбекистана стали жертвами крушения частного самолета
29.11.2019 23:03
Фото: forumuploads.ru
В МИД Узбекистана подтвердили информацию о трагической гибели соотечественников в результате авиакатастрофы в Канаде.
Семь уроженцев республики стали жертвами крушения частного самолета. ЧП случилось на территории провинции Онтарио, на расстоянии нескольких километров от аэропорта.
По данным внешнеполитического ведомства Узбекистана, в числе погибших - трое детей.
Как стало известно, воздушное судно, которым управлял Отабек Облокулов, из Торонто направлялось в Кингстон. Помимо пилота, на борту в тот момент находились его супруга, трое детей и двое родственников, среди которых был Бобомурод Набиев.
В результате катастрофы выжить никому не удалось.
Легкомоторный самолет Piper PA-32 разбился в труднодоступной местности, неподалеку от аэропорта. Сведений о том, что могло стать причиной крушения, пока не поступало. Обстоятельства трагедии сейчас пытаются выяснить местные специалисты.
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