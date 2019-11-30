Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве задержан мужчина, который вел переписку с погибшей второклассницей

30.11.2019 23:20

Фото: sledcom.ru



Столичная полиция продолжает выяснять обстоятельства смерти восьмилетней девочки, которая погибла после того, как мать забрала у нее гаджет.



Как оказалось, ученица второго класса вела интимную переписку со взрослым мужчиной.



Погибшая девочка отлично училась, ее семья считалась достаточно благополучной. В прошлом ни ребенок, ни родители не попадали в поле зрения правоохранительных органов. Сейчас следователи продолжают работу по выяснению трагического происшествия.



Как пояснили в столичном департаменте социальной защиты населения, девочка скончалась от травм после падения с высоты. Это произошло после того, как мать ребенка отобрала у нее телефон, в котором второклассница переписывалась со взрослым мужчиной. С родственниками погибшей девочки сейчас работают психологи.



ЧП случилось 26 ноября на севере Москвы, когда 37-летняя женщина решила проверить гаджет своей дочери. По словам матери, она лишь пыталась убедиться, что ребенок не посещает какие-либо неподобающие сайты. Москвичка уточнила, что делала подобное уже не раз, отслеживая действия дочери в Сети. В тот роковой день женщина обнаружила, что ее дочь общалась с неизвестным мужчиной на откровенные темы, обмениваясь соответствующими фото.



По словам матери, она даже не ругала ребенка. Женщина призналась, что лишь выразила намерение поменять сенсорный гаджет девочки на телефон с кнопками без возможности общения в Сети. Школьница начала кричать, но мать не стала продолжать конфликт. Вскоре расстроенная второклассница закрылась в своей комнате, отказываясь общаться с близкими. Потом тело ребенка было найдено под окнами дома, в котором проживала семья.



Ранее на Кубани выяснилось, что девочка, провалившаяся в яму общественного туалета, до этого стала жертвой преступления. Пытаясь скрыть улики, отчим ее подруги выбросил жестоко избитого ребенка на окраине станицы.



Автор: Злата Богатова

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