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В сети появилась качественная 3D-копия бюста Нефертити
30.11.2019 23:15
Фото: uduba.com
Как сообщает портал Engadget, в сети появилась высококачественная цифровая копия знаменитого бюста супруги фараона Эхнатона Нефертити.
Произведение искусства сейчас входит в коллекцию Нового музея Берлина.
Авторы публикации делают акцент на "невероятном" уровне детализации этой модели. Посмотреть на нее можно с помощью обработки файла в редакторе 3DS Max. Пользователям, которые не владеют навыками работы с такого рода редактором, предлагается увидеть 3D-модель на сайте Sketchfab.
Отмечается также, что трудившийся над моделью художник Космо Венман был вынужден столкнуться в своей работе с многочисленными сложностями. Лишь преодолев все препятствия, он смог получить настолько качественную 3D-копию бюста.
Ранее сообщалось о найденном в Якутии щенке, который погиб около 18 тысячелетий назад. Российские ученые при содействии иностранных коллег продолжают попытки разгадать его тайну. Пока историки даже не могут с точностью утверждать, кем были родители животного - собаками или волками.
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