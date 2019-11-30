Новости шоу-бизнеса

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Ученые пытаются разгадать тайну щенка возрастом 18 тыс. лет
30.11.2019 12:42
Фото: siberiantimes.com
Щенок, мумию которого нашли летом прошлого года, может считаться самой древней одомашненной собакой, полагают якутские ученые.
Как передает пресс-служба Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), по результатам ДНК-исследования экспертам пока не удалось определить, кем были родители животного - собаками или волками.
Специалисты не исключают, что речь может идти о самом древнем одомашненном животном этого вида.
Мумифицированного щенка, жившего около 18 тысячелетий назад, нашли летом прошлого года. Останки животного обнаружили внутри кома мерзлого грунта, открытие было сделано в 40 км выше по течению реки Индигирка от населенного пункта Белая гора в районе реки Буор-Юрях.
Первоначальное исследование генома ранее проводили специалисты Шведского центра палеонтологии. Зарубежным специалистам не удалось выяснить, детенышем какого животного является этот щенок - волка или собаки.
В момент гибели щенку еще не было двух месяцев - у него остались молочные зубы. Догадок о том, что могло стать причиной смерти животного у ученых пока нет. По словам историков, щенок очень хорошо сохранился из-за вечной мерзлоты. В этих условиях у него остались шерсть, ресницы, усы и даже бархатный нос.
Ранее французским ученым удалось выяснить, что находится внутри древнеегипетской кошачьей мумии. Артефакт, датированный примерно 2,5 тысячами лет, в настоящее время находится в Музее изобразительных искусств французского города Ренн в Бретани.
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