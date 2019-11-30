Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые пытаются разгадать тайну щенка возрастом 18 тыс. лет

30.11.2019 12:42

Фото: siberiantimes.com



Щенок, мумию которого нашли летом прошлого года, может считаться самой древней одомашненной собакой, полагают якутские ученые.



Как передает пресс-служба Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), по результатам ДНК-исследования экспертам пока не удалось определить, кем были родители животного - собаками или волками.



Специалисты не исключают, что речь может идти о самом древнем одомашненном животном этого вида.



Мумифицированного щенка, жившего около 18 тысячелетий назад, нашли летом прошлого года. Останки животного обнаружили внутри кома мерзлого грунта, открытие было сделано в 40 км выше по течению реки Индигирка от населенного пункта Белая гора в районе реки Буор-Юрях.



Первоначальное исследование генома ранее проводили специалисты Шведского центра палеонтологии. Зарубежным специалистам не удалось выяснить, детенышем какого животного является этот щенок - волка или собаки.



В момент гибели щенку еще не было двух месяцев - у него остались молочные зубы. Догадок о том, что могло стать причиной смерти животного у ученых пока нет. По словам историков, щенок очень хорошо сохранился из-за вечной мерзлоты. В этих условиях у него остались шерсть, ресницы, усы и даже бархатный нос.



Ранее французским ученым удалось выяснить, что находится внутри древнеегипетской кошачьей мумии. Артефакт, датированный примерно 2,5 тысячами лет, в настоящее время находится в Музее изобразительных искусств французского города Ренн в Бретани.



Автор: Злата Богатова

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