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Провалившаяся в яму общественного туалета на Кубани школьница стала жертвой преступления
30.11.2019 23:04
Фото: vk.com
Как стало известно, провалившаяся в яму общественного туалета в Новокубанском районе Краснодарского края девочка до этого стала жертвой насилия со стороны отчима подруги.
По данным российских СМИ, полиция уже задержала подозреваемого в этом преступлении.
В ходе проверки, которую правоохранительные органы проводили после ЧП на хуторе Родниковский, выяснилось, что раздетого до белья ребенка выбросил в выгребную яму злоумышленник. По версии следствия, к преступлению может быть причастен отчим подруги пострадавшей девочки, во дворе которой она играла, пока их родители распивали спиртное.
Предположительно, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, надеялся, что ребенок погибнет, пытаясь тем самым скрыть факт другого преступления. Однако девочку нашли в ходе продолжительных поисков, сейчас ее спасают в больнице. Помимо переохлаждения у ребенка диагностированы различные травмы.
Ранее сообщалось о ЧП в Краснодарском крае, где пропала 9-летняя девочка, одетая в казачью форму. По данным региональных СМИ, какой-либо другой одежды у школьницы попросту не было - мать, в прошлом судимая, злоупотребляла алкоголем и не уделяла воспитанию дочери должного внимания.
Об исчезновении ребенка в полицию сообщили из школы, когда учительница не смогла выяснить, почему девочка отсутствует на занятиях. Мать ребенка даже не заметила, что ее дочка на протяжении суток находится вне дома и попала в беду.
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