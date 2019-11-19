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На Кубани школьница провалилась в яму общественного туалета
05:45
Фото: vk.com
В Краснодарском крае нашли живой 9-летнюю девочку, которая ранее пропала на одном из хуторов.
Ребенок госпитализирован с переохлаждением.
Ранее в краевом СУ СКР рассказали о происшествии в Новокубанском районе Краснодарского края. Девочка, проживающая с матерью на хуторе Родниковский, пропала в минувший понедельник, 18 ноября. Ребенок, одетый в казачью форму, отправился погулять примерно в 17:00, после чего местонахождение школьницы оставалось неустановленным.
Как оказалось, пропавшая девочка провалилась в яму общественного туалета и не смогла выбраться самостоятельно. Сразу после того, как ребенка удалось поднять, школьницу направили в больницу с предварительным диагнозом "переохлаждение".
По факту случившегося проводят проверку правоохранительные органы.
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