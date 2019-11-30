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В Непале автобус упал в пропасть: погибли 18 человек
30.11.2019 13:50
Фото: youku.com
В Непале в результате аварии с участием пассажирского автобуса погибли по меньшей мере восемнадцать человек.
ЧП случилось в центре страны, на одной из горных дорог.
Пассажирский автобус сорвался с горного обрыва, сообщает газета Kathmandu Post. Со ссылкой на местные экстренные службы уточняется, что на месте от полученных ранений скончались восемнадцать человек. Тринадцать пострадавших были доставлены в больницу.
В полиции заявили, что автобус упал с 500-метрового обрыва, предположительно, из-за действий водителя, который потерял управление на сложном участке трассы.
Ранее сообщалось о трагедии под Псковом, где в дорожной аварии погибли супруги и их дочь-подросток. Две девушки, 15 и 17 лет, с травмами доставлены в больницу.
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