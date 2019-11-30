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Под Псковом в ДТП погибли супруги и их дочь, пострадали двое подростков
30.11.2019 12:59
Фото: vk.com
Полиция Псковской области выясняет причины и обстоятельства дорожной аварии, которая унесла жизни трех человек.
Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на полицейский главк области, двое пострадавших, подростки 15 и 17 лет, с травмами доставлены в больницу.
Смертельная авария произошла вечером минувшей пятницы, 29 ноября, на территории Себежского района, отметили представители регионального главка МВД.
По предварительным данным, около 19:00 по московскому времени мужчина 1981 г.р., находившийся за рулем автомобиля "Мазда", потерял управление. После того, как транспортное средство съехало в кювет, на месте от полученных ранений скончались водитель и его супруга 1981 г.р., а также дочь 2003 г.р.
Двух девушек, 15 и 17 лет, экстренно госпитализировали с травмами. Сведений о их состоянии пока нет.
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