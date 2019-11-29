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Под Новороссийском при крушении вертолета погиб пилот


11:59
Под Новороссийском при крушении вертолета погиб пилотФото: livejournal.com

Как сообщают российские СМИ, авиакатастрофа случилась неподалеку от Абрау-Дюрсо, где потерпел крушение частный вертолет.

Правоохранительные органы устанавливают владельца летательного аппарата Robinson 66.

Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник, неподалеку от Абрау-Дюрсо пилот внезапно потерял управление. В результате вертолет рухнул и после удара о землю загорелся.

На борту в тот момент находился только пилот, он погиб.

По данным ряда СМИ, вертолет, способный вместить до пяти человек, мог принадлежать ООО "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо". Авария случилась примерно в 10:00 по московскому времени.

Со ссылкой на другой источник "Интерфакс" уточняет, что управлявший вертолетом Юрий Королев в прошлом возглавлял НП "Воздушный транспорт Абрау".
 
Ранее в Канаде при крушении частного самолета погибли семь уроженцев Узбекистана.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 215

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