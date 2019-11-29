|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Новороссийском при крушении вертолета погиб пилот
11:59
Фото: livejournal.com
Как сообщают российские СМИ, авиакатастрофа случилась неподалеку от Абрау-Дюрсо, где потерпел крушение частный вертолет.
Правоохранительные органы устанавливают владельца летательного аппарата Robinson 66.
Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник, неподалеку от Абрау-Дюрсо пилот внезапно потерял управление. В результате вертолет рухнул и после удара о землю загорелся.
На борту в тот момент находился только пилот, он погиб.
По данным ряда СМИ, вертолет, способный вместить до пяти человек, мог принадлежать ООО "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо". Авария случилась примерно в 10:00 по московскому времени.
Со ссылкой на другой источник "Интерфакс" уточняет, что управлявший вертолетом Юрий Королев в прошлом возглавлял НП "Воздушный транспорт Абрау".
Ранее в Канаде при крушении частного самолета погибли семь уроженцев Узбекистана.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|