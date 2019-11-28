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В Абхазии во время перестрелки ранен один человек
28.11.2019 23:49
Фото: mbs31.ru
Как передает пресс-служба ГУ МВД Абхазии, инцидент произошел в городе-курорте Гагра.
Правоохранительные органы приступили к выяснению обстоятельств случившегося.
Согласно предварительным данным, в результате стрельбы получил ранения по меньшей мере один человек. К настоящему времени пострадавший уже доставлен в одну из больниц города Сочи Краснодарского края.
Сведений о состоянии раненого и его личности пока нет. На месте происшествия продолжают работу сотрудники правоохранительных органов.
Ранее два человека погибли, еще шесть пострадали во время покушения на криминальных авторитетов в абхазской столице - Сухуме. Официантка, раненая случайной пулей, остается в критическом состоянии.
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