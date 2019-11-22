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Застреленные в Сухуме мужчины были криминальными авторитетами
22.11.2019 20:38
Фото: eadaily.com
По уточненным данным, в результате стрельбы около ресторана "Сан-Ремо" были убиты двое мужчин, четыре человека получили ранения.
Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник, погибшие являлись так называемыми "ворами в законе".
По предварительным данным, жертвами стрельбы стали 38-летние Астамур Шамба и Алхас Авидзба, являвшиеся уроженцами города Гудаута. Шамба погиб на месте, а Авидзба скончался в больнице, где врачи пытались провести экстренную операцию.
В МВД Абхазии уточнили, что в результате инцидента была тяжело ранена официантка ресторана. 22-летняя девушка сейчас находится в коме. Отмечается, что во время операции у нее произошла остановка сердца, но врачам удалось ее спасти.
В настоящее время за жизнь пациентки продолжают борьбу нейрохирурги Республиканской больницы, отметили в ведомстве. Молодая женщина получила ранение головы. Трое пострадавших, у которых врачи диагностировали повреждения разной тяжести, получают медицинскую помощь в Сухумской больнице.
Выстрелы около ресторана прогремели около 14:40 по местному времени. Огонь открыли трое мужчин, лица которых закрывали маски. По данным МВД, злоумышленники подъехали на автомобиле к набережной Махаджиров и начали стрелять по посетителям ресторана, которые в тот момент сидели за столиком на тротуаре у заведения.
В результате введенного в действие плана "Перехват" примерно через час около Сухумского железнодорожного депо был найден автомобиль, брошенный и подожженный преступниками, скрывшимися с места ЧП.
Ранее в СМИ появились сообщения об исчезновении в Абхазии 45-летнего петербуржца.
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