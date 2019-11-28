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В Ульяновске скончалась одна из восьми пострадавших в ДТП с участием маршрутки
28.11.2019 01:45
Фото: arnapress.kz
Как передает агентство "Интерфакс-Поволжье", информация о смерти женщины поступила от представителей регионального Министерства здравоохранения.
В ведомстве сообщили, что пожилая женщина скончалась в больнице в среду днем.
По данным регионального главка МВД, общее количество пострадавших в этом дорожно-транспортном происшествии возросло до восьми человек. Среди них - 17-летняя девушка.
ЧП случилось примерно 12:10 по местному времени на территории Заволжского района города Ульяновска. После столкновения маршрутного такси, автомашины Hyundai и грузовой "Газели", как сообщалось вскоре после инцидента, в больницы были доставлены семь пострадавших.
Правоохранительные органы выясняют причины и все обстоятельства ДТП.
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