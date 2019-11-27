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В Удмуртии медведь растерзал охотника
27.11.2019 22:20
Фото: uralinform.ru
Информацию о ЧП, случившемся в минувший вторник, 26 ноября, подтвердили в пресс-службе МВД по республике.
Как стало известно, останки растерзанного мужчины с признаками характерных ранений нашли около медвежьей берлоги.
ЧП случилось в окрестностях города Воткинска, передает агентство "Интерфакс-Поволжье". По предварительным данным, на теле мужчины, который был найден погибшими около берлоги, имелись повреждения головы и тазовой области.
По словам сына погибшего мужчины, его отец намеревался поохотиться на медведя, ушел в лес и пропал. Спустя некоторое время мужчина нашел в лесу труп родственника. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.
Ранее сообщалось о происшествии на Алтае, где лесной хищник прогнал с заповедной территории супружескую пару из Тюмени, которая путешествовала без соответствующего разрешения у Телецкого озера.
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