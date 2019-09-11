|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Алтае медведь прогнал туристов с территории заповедника
11.9.2019 11:04
Фото: da-info.pro
Супружеская пара из Тюмени, путешествовавшая без соответствующего разрешения по заповедной территории Телецкого озера, была вынуждена покинуть свою стоянку из-за медведя.
О случившемся рассказывает пресс-служба Алтайского биосферного заповедника.
Как стало известно, ЧП случилось 7 сентября, когда супруги, причалив на резиновой лодке к заповедному берегу озера неподалеку от реки Юрга, разбили палатку и готовили ужин, воспользовавшись газовой горелкой. Внезапно пара заметила приближающегося к ним хищника.
В сообщении отмечается, что туристы сразу же запрыгнули в свою лодку и покинули территорию, устремившись на свет огня в районе реки Колдор. После того, как этот ориентир погас, супруги смогли доплыть до турбазы Эстюба, преодолев в ночное время в общей сложности 12 км. Оказавшись в безопасности, они обратились в полицию и МЧС.
Позже выяснилось, что молодой самец, которому около четырех лет, после бегства туристов, не посчитавших нужным обратиться в заповедник по вопросам посещения территории, вытащил из их палатки спальник и съел суп из котелка. Учитывая, что медведи в этом районе не испытывают недостатка в корме - урожай кедрового ореха в это лето был высоким, хищники не так часто выходят на берег Телецкого озера. Поэтому зоологи предположили, что медведь пытался лишь "навести порядок" на территории, где обитает.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|