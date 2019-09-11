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На Алтае медведь прогнал туристов с территории заповедника


11.9.2019 11:04
На Алтае медведь прогнал туристов с территории заповедникаФото: da-info.pro

Супружеская пара из Тюмени, путешествовавшая без соответствующего разрешения по заповедной территории Телецкого озера, была вынуждена покинуть свою стоянку из-за медведя.

О случившемся рассказывает пресс-служба Алтайского биосферного заповедника.

Как стало известно, ЧП случилось  7 сентября, когда супруги, причалив на резиновой лодке к заповедному берегу озера неподалеку от реки Юрга, разбили палатку и готовили ужин, воспользовавшись газовой горелкой. Внезапно пара заметила приближающегося к ним хищника.

В сообщении отмечается, что туристы сразу же запрыгнули в свою лодку и покинули территорию, устремившись на свет огня в районе реки Колдор. После того, как этот ориентир погас, супруги смогли доплыть до турбазы Эстюба, преодолев в ночное время в общей сложности 12 км. Оказавшись в безопасности, они обратились в полицию и МЧС.

Позже выяснилось, что молодой самец, которому около четырех лет, после бегства туристов, не посчитавших нужным обратиться в заповедник по вопросам посещения территории, вытащил из их палатки спальник и съел суп из котелка. Учитывая, что медведи в этом районе не испытывают недостатка в корме  - урожай кедрового ореха в это лето был высоким, хищники не так часто выходят на берег Телецкого озера. Поэтому зоологи предположили, что медведь пытался лишь "навести порядок" на территории, где обитает.

Автор: Злата Богатова

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