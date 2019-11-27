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В Албании число жертв землетрясения возросло до 32 человек
27.11.2019 21:23
Фото: apsmi.ru
По последним данным, в ходе поисково-спасательных мероприятий в Албании найдены останки тридцати двух погибших.
Об этом сегодня сообщает газета Albanian Daily News со ссылкой на представителей экстренных служб страны.
До тридцати двух человек увеличилось число людей, погибших в результате сильного землетрясения в Албании. По последним официальным сведениям, живыми из-под завалов извлечены сорок семь человек, по меньшей мере двадцать пять пока продолжают числиться пропавшими без вести.
Власти Албании объявили национальный траур.
Подземные толчки магнитудой 6,4 были зафиксированы 26 ноября. В результате землетрясения ранения получили свыше шестисот человек, множество людей остались без крыши над головой. Ущерб, нанесенный инфраструктуре, лишь предстоит оценить.
Ранее в МИД Албании сообщили о сборе средств для пострадавших при землетрясении.
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