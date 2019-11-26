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МИД Албании объявил о сборе средств для пострадавших при землетрясенииМИД Албании объявил о сборе средств для пострадавших при землетрясении

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МИД Албании объявил о сборе средств для пострадавших при землетрясении


26.11.2019 19:25
МИД Албании объявил о сборе средств для пострадавших при землетрясенииФото: 24.kz

Как информирует Министерство Албании по Европе и иностранным делам, начат сбор средств для помощи пострадавшим в результате мощного землетрясения.

Ведомство обращается к предпринимателям, партнерам и коллегам с призывом оказать посильную финансовую помощь в знак солидарности гражданам Албании.

По данным албанского информационного агентства ATA, министр Гент Цакай уже опубликовал реквизиты международных банковских счетов для перевода средств. Деньги будут израсходованы на помощь жертвам землетрясения.

Минувшей ночью в Албании произошло землетрясение, которые уже признали крупнейшим за последние сорок лет. В результате подземных толчков, зафиксированных в 3:55, наиболее пострадали столица страны Тирана и портовый город Дуррес.

Местные власти ранее подтвердили гибель тринадцати человек, по меньшей мере триста получили травмы. Сотни албанцев лишились крова.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

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