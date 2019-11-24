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Названа причина смертельной аварии под Оренбургом
24.11.2019 13:03
Фото: glavny.tv
Причиной дорожно-транспортного происшествия под Оренбургом, в результате которого сегодня утром погибли шесть человек, еще двое получили тяжелые травмы, мог стать выезд минивэна на встречную полосу, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.
В ведомстве пояснили, что оснований для прокурорской проверки по итогам предварительного разбирательства не обнаружилось.
Согласно выводам специалистов, решающую роль могли сыграть действия водителя минивэна, который допустил выезд на встречную полосу с последующим столкновением. В ходе осмотра места происшествия установлено, что в районе аварии дорожные условия были правильные. Покрытие проезжей части сухое и ровное. В результате оснований для проведения прокурорской проверки выявлено не было.
Трагедия случилась сегодня утром на 15-м км трассы Оренбург - Акбулак, где столкнулись маршрутка и грузовик. Пять пострадавших скончались от полученных травм на месте. В числе жертв аварии - шестилетний ребенок.
После ДТП три человека были экстренно госпитализированы, позднее один из них скончался в больнице. Состояние остальных врачи оценивают как крайне тяжелое.
Ранее сообщалось о смертельной аварии на 11-м км трассы Моздок - Прохладный. В результате ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ-2106 и КамАЗ погибли пять человек, в том числе, двое несовершеннолетних.
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