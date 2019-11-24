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В Северной Осетии пять человек стали жертвами ДТП
24.11.2019 06:11
Фото: news-r.ru
Как сообщили в республиканском ГУ МЧС, в числе погибших - двое несовершеннолетних.
Смертельная авария случилась на 11-м км трассы Моздок - Прохладный, где столкнулись легковая машина ВАЗ-2106 и КамАЗ.
В результате ДТП погибли все, кто находился в легковом автомобиле, в том числе, двое несовершеннолетних. Удар был такой силы, что тела жертв аварии прибывшим к месту происшествия пожарным пришлось извлекать из машины с помощью специальной аппаратуры.
По данным регионального МВД, все погибшие являлись жителями Моздокского района. Управлял автомобилем молодой человек 1993 г.р. Предположительно, он мог превысить скорость, из-за чего потерял управление. В результате автомобиль выбросило на обочину.
Пытаясь вернуться на проезжую часть, водитель допустил выезд на встречную полосу, где в автомобиль врезался грузовик, пояснили представители правоохранительных органов.
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