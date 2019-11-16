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Россиянка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
14:33
Фото: smi2.net
Российская фигуристка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии, сообщают СМИ.
Отечественная спортсменка выступила с результатов 240 баллов, завоевав награду высшего достоинства.
16-летняя россиянка Алена Косторная смогла выиграть золото на соревнованиях одиночниц в рамках последнего этапа Гран-при в Японии. Турнир проходил в городе Саппоро. В общей сложности отечественная фигуристка набрала 240 баллов, войдя в число финалисток.
На втором месте - представительница Японии Рика Кихира, результат которой составил 231,84 балла. Замкнула тройку лидеров еще одна российская спортсменка Алина Загитова. Олимпийская чемпионка 2018 года заработала 217,99 баллов.
Турнир в Саппоро завершится завтра, 24 ноября, показательными выступлениями. Финальный этап состоится 5–8 декабря, победителей гран-при определят в Турине (Италия).
Ранее 15-летняя Александра Трусова стала лучшей на российском этапе Гран-при, обойдя Евгению Медведеву.
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