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Россиянка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии


14:33
Россиянка Косторная победила на этапе Гран-при в ЯпонииФото: smi2.net

Российская фигуристка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии, сообщают СМИ.

Отечественная спортсменка выступила с результатов 240 баллов, завоевав награду высшего достоинства.

16-летняя россиянка Алена Косторная смогла выиграть золото на соревнованиях одиночниц в рамках последнего этапа Гран-при в Японии. Турнир проходил в городе Саппоро. В общей сложности отечественная фигуристка набрала 240 баллов, войдя в число финалисток.

На втором месте - представительница Японии Рика Кихира, результат которой составил 231,84 балла. Замкнула тройку лидеров еще одна российская спортсменка Алина Загитова. Олимпийская чемпионка 2018 года заработала 217,99 баллов.

Турнир в Саппоро завершится завтра, 24 ноября, показательными выступлениями. Финальный этап состоится 5–8 декабря, победителей гран-при определят в Турине (Италия).

Ранее 15-летняя Александра Трусова стала лучшей на российском этапе Гран-при, обойдя Евгению Медведеву.

Автор: Злата Богатова

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