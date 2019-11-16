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Россиянка Трусова победила на этапе Гран-при по фигурному катанию
16.11.2019 23:07
Фото: informing.ru
Лучшей на российском этапе Гран-при в Москве стала отечественная фигуристка Александра Трусова.
Россиянка сумела по итогам короткой и произвольной программ набрать 234,47 балла, обойдя Евгению Медведеву.
Оказавшаяся на втором месте другая представительница России - Евгения Медведева - выступила с результатом 225,76 балла.
Замкнула тройку лидеров Марайя Белл из Соединенных Штатов. После короткой и произвольной программ американская фигуристка набрала 205,67 балла.
Ранее 15-летняя Александра Трусова призналась, что ей хотелось бы посоревноваться в прыжках с американцем Натаном Ченом и японцем Семой Уно. Фигуристка говорила об этом во время недавнего интервью.
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