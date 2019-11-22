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Фильм «Дылда» получил два «азиатских Оскара»
00:10
Фото: fiesta.city
Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова удостоен двух наград Киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона.
Кинокартина получила призы, считающиеся "азиатскими Оскарами", за сценарий и работу оператора.
Торжественная церемония награждения состоялась в австралийском Брисбене, передает интернет-портал ПрофиСинема. Приз за лучшую операторскую работу достался Ксении Середа, а награды за лучший сценарий получили работавшие над ним совместно Кантемир Балагова и Александр Терехов.
Фильм отечественного кинематографиста по итогам смотра стал лидером по числу полученных призов. В программу фестиваля также входила российская лента "Надо мною солнце не садится" режиссера Любови Борисовой из Якутии.
Кинофильм Кантемира Благова "Дылда" представляет собой историю фронтовых подруг. После окончания войны две молодые женщины предпринимают попытки устроить свою жизнь. Сюжет ленты разворачивается в Ленинграде, который только начинает восстанавливаться после блокады.
Ссыгравшая главную роль в фильме "Дылда" Виктория Мирошниченко вошла в число номинантов на премию Европейской киноакадемии (EFA). Имена лауреатов назовут 7 декабря, торжественная церемония пройдет в Берлине.
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