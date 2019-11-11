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Актриса фильма «Дылда» номинирована на премию Европейской киноакадемии


11.11.2019 01:17
Актриса фильма «Дылда» номинирована на премию Европейской киноакадемииФото: castingrus.ru

Российская киноартистка Виктория Мирошниченко вошла в число номинантов на премию Европейской киноакадемии (EFA).

Как указано в сообщении на официальном портале кинопремии, артистка выдвинута за главную роль в фильме "Дылда".

Кинофильм Кантемира Благова "Дылда" представляет собой историю фронтовых подруг. После окончания войны две молодые женщины предпринимают попытки устроить свою жизнь. Сюжет ленты разворачивается в Ленинграде, который только начинает восстанавливаться поле блокады.

В аннотации к "Дылде", которая размещена на сайте EFA ,отмечается, что главные героини - Ия и Маша "ищут смысл и надежду в борьбе" за возможность новой жизни среди руин.

Имена лауреатов премии назовут 7 декабря, торжественная церемония пройдет в Берлине.

Ранее лента, мировая премьера которой прошла в рамках 72-го Каннского киносмотра, уже получила приз за лучшую режиссуру (фильм входил в конкурсную программу "Особый взгляд") и награду ФИПРЕССИ, которой были отмечены "невероятная эстетика киноязыка", а также уникальная история о  людях, получивших послевоенную травму.

В январе следующего года фильм "Дылда" будет выпущен в прокат на территории Соединенных Штатов. В минувшем сентябре картину номинировали на "Оскар" как лучший иностранный фильм.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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