Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Актриса фильма «Дылда» номинирована на премию Европейской киноакадемии

11.11.2019 01:17

Фото: castingrus.ru



Российская киноартистка Виктория Мирошниченко вошла в число номинантов на премию Европейской киноакадемии (EFA).



Как указано в сообщении на официальном портале кинопремии, артистка выдвинута за главную роль в фильме "Дылда".



Кинофильм Кантемира Благова "Дылда" представляет собой историю фронтовых подруг. После окончания войны две молодые женщины предпринимают попытки устроить свою жизнь. Сюжет ленты разворачивается в Ленинграде, который только начинает восстанавливаться поле блокады.



В аннотации к "Дылде", которая размещена на сайте EFA ,отмечается, что главные героини - Ия и Маша "ищут смысл и надежду в борьбе" за возможность новой жизни среди руин.



Имена лауреатов премии назовут 7 декабря, торжественная церемония пройдет в Берлине.



Ранее лента, мировая премьера которой прошла в рамках 72-го Каннского киносмотра, уже получила приз за лучшую режиссуру (фильм входил в конкурсную программу "Особый взгляд") и награду ФИПРЕССИ, которой были отмечены "невероятная эстетика киноязыка", а также уникальная история о людях, получивших послевоенную травму.



В январе следующего года фильм "Дылда" будет выпущен в прокат на территории Соединенных Штатов. В минувшем сентябре картину номинировали на "Оскар" как лучший иностранный фильм.



Автор: Злата Богатова

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