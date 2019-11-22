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СМИ: В Абхазии пропал турист из Петербурга
22.11.2019 00:02
Фото: livejournal.com
Абхазия
Правоохранительные органы Абхазии проверяют информацию, распространившуюся в СМИ, об исчезновении на территории республики 45-летнего петербуржца. Представители МВД пояснили, что заявление о пропаже гражданина РФ пока не поступало.
Как передает агентство "Интерфакс", полиция Абхазии приступила к проверке после сообщений, появившихся в прессе. Со ссылкой на представителей МВД республики уточняется, что средства массовой информации публиковали сведения о том, что в горах Абхазии пропал 45-летний детский тренер, проживающий в Пушкинском районе Северной столицы.
Ранее об этом писали, в частности, "Невские Новости". Как утверждалось в материале, в полицию обратилась сестра пропавшего петербуржца. По словам женщины, ее родственник отправился в Абхазию на собственном автомобиле Hyundai Solaris. В последний раз они созванивались 11 ноября, мужчина пояснил, что добрался до пункта назначения. Позже он перестал брать трубку, телефон остается вне зоны доступа.
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