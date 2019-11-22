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Задержан еще один подозреваемый по делу о гибели 39 мигрантов в Великобритании
22.11.2019 19:17
Фото: okaz.com.sa
По запросу правоохранительных органов графства Эссекс в рамках расследования дела о гибели тридцати девяти граждан Вьетнама был задержан еще один человек, указано на официальном сайте полиции графства.
Новым фигурантом этого резонансного дела оказался 23-летний мужчина из Северной Ирландии. В сообщении указано, что подозреваемый был арестован сегодня рано утром на трассе М40 в Биконсфилде.
Ранее полицейские взяли под стражу 25-летнего Мориса Робинсона - водителя грузовика, в котором скончались нелегальные мигранты. Подозреваемому предъявили обвинения в тридцати девяти эпизодах непредумышленного убийства.
Кроме того, в рамках этого дела были задержаны, а потом арестованы еще несколько человек, в том числе, 38-летние мужчина и женщина из Уоррингтона (Чешир) и 48-летний житель Северной Ирландии. О том, какую именно роль они могли сыграть в трагической гибели десятков граждан Вьетнама, пытавшихся попасть в Европу, пока не сообщается в интересах следствия.
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