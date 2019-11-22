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Британский принц Эндрю после скандала с Эпштейном прекратит исполнять официальные обязанности


22.11.2019 17:56
Британский принц Эндрю после скандала с Эпштейном прекратит исполнять официальные обязанностиФото: kurir.rs

Как указано в официальном сообщении, которое распространила пресс-служба Его Высочества, британский принц Эндрю намерен на время отойти от обязанностей в качестве члена королевской семьи.

Заявление было сделано на фоне скандала, связанного с американским миллиардером Джеффри Эпштейном.

Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю в течение некоторого времени не будет исполнять официальные обязанности в качестве члена королевской семьи, указано в сообщении пресс-службы Его Высочества. В тексте подчеркивается, что принц в случае необходимости готов в полной мере оказывать помощь правоохранителям.

В заявлении отмечается, что обстоятельства, связанные с общением принца и Джеффри Эпштейна, оказались препятствием для деятельности его семьи и работы многочисленных организаций и благотворительных обществ, которые он имеет честь поддерживать. Осознав это, он обратился к Ее Величеству с просьбой разрешить ему на время отойти от публичных обязанностей.

Принц вновь подчеркнул, что безоговорочно сожалеет "о плохо обдуманном" решении поддерживать общение с миллиардером.

За несколько дней до этого 59-летний принц Эндрю дал большое интервью Би-би-си, в котором подробно рассказал о знакомстве со скандально известным финансистом и снова решительно опроверг все домыслы о том, что в прошлом имел интимные отношения с 17-летней девушкой. По данным СМИ, она получала за это от Эпштейна денежное вознаграждение.

Практически сразу после того, как материал вышел в эфир, на принца обрушился шквал критики - возмущенная общественность упрекала его в неискренности и обвиняла в том, что он не сочувствует девушкам, которые в прошлом могли пострадать из-за Эпштейна.

Второй сын Елизаветы II оказался в центре самого пристального внимания прессы вскоре после того, как было найдено тело Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в тюремной камере в начале минувшего августа. Когда пресса узнала о знакомстве скандально известного финансиста с принцем Эндрю, сын королевы сделал официальное заявление. В частности, он признался, что действительно был знаком с миллиардером, но видел его достаточно редко и при этом даже не догадывался о том, "какой он был человек".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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