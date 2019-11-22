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«Земля леопарда» будет охранять редких животных совместно с коллегами из Китая
22.11.2019 00:49
Фото: tigerstrail.ru
Как передает агентство "Интерфакс", администрация российского национального парка "Земля леопарда" в Приморье подписало совместный план действий по защите редких кошек с руководством Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда КНР. Действие документа распространяется на период до 2021 года.
План предусматривает проведение международных учений природоохранных инспекторов и координирование фотомониторинга популяций этих редких животных. Кроме того, специалисты теперь смогут обмениваться данными научных исследований, которые связаны с тиграми и леопардами, а также осуществлять взаимное знакомство с опытом организации биотехнии.
Пресс-служба российского нацпарка сообщила, что официальный документ был подписан в рамках делового визита представителей китайской организации, которые впервые посетили "Землю леопарда" в Приморье.
Ранее появилась информация о том, что в Красноярском крае может быть создан первый в мире центр реабилитации исчезающих снежных барсов. С такой инициативой выступили специалисты парка флоры и фауны "Роев ручей". По мнению ученых, в центре можно будет эффективно оказывать ветеринарную помощь и проводить дальнейшую реабилитацию животных, в частности, получивших травмы из-за браконьеров.
Сейчас на попечении красноярских зоологов находится раненая самка снежного барса. Животное поймали на территории Таджикистана в рамках государственной программы по восстановлению популяции ирбисов в РФ.
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