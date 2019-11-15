Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Красноярском крае хотят создать первый в мире центр реабилитации исчезающих снежных барсов

15.11.2019 23:29

Фото: goodfon.ru



Специалисты красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" выступили с инициативой создания реабилитационного центра для спасения снежных барсов, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу зоопарка.



По мнению представителей этого учреждения, в центре можно будет эффективно оказывать ветеринарную помощь и проводить дальнейшую реабилитацию животных, в частности, получивших травмы из-за браконьеров.



Специалисты предлагают создать пространство, представляющее собой отдаленную территорию с условиями, максимально приближенными к дикой природе. Дикие кошки смогут жить там, практически не взаимодействуя с людьми, а потом возвращаться в естественную среду. Красноярские зоологи отмечают, что после реабилитации хищники также смогут произвести потомство, и в дальнейшем котят также можно выпускать в дикую природу.



В зоопарке отметили, что сейчас в такого рода реабилитации остро нуждается самка снежного барса, доставленная в Красноярск из Таджикистана. Кошка получила серьезную травму лапы, вероятно, попав в капкан. Ветеринары ранее уже провели хищнице срочную операцию, удалив с пострадавшей конечности омертвелые ткани и ушив рану. Однако даже после полного выздоровления самка барса практически не имеет шансов на выживание в естественных условиях, констатируют зоологи.



Отмечается, что раненую самку снежного барса поймали на территории Таджикистана в рамках государственной программы по восстановлению популяции ирбисов в РФ.



По данным специалистов, на сегодняшний день в Саяно-Шушенском заповеднике обитает только один дикий самец снежного барса.



Ранее стало известно о том, что во Вьетнаме замечен крошечный чепрачный оленек. Животное считалось вымершим на протяжении примерно тридцати лет - люди практически полностью уничтожили его среду обитания, освобождая места для сельского хозяйства.



Автор: Злата Богатова

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