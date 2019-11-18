Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Дуров призывает пользователей удалить WhatsApp

06:34

Фото: bit.ua



Как утверждает Павел Дуров, в WhatsApp вновь выявлена достаточно серьезная уязвимость. Проблема заключается в том, что хакеры и правительственные спецслужбы из-за несовершенства приложения могут получать полный доступ к личным данным пользователей. Создатель мессенджера Telegram при этом напомнил, что еще несколько месяцев назад предполагал, что "в WhatsApp будут продолжать выявляться" различные проблемы.



Как подчеркнул разработчик мессенджера Telegram, учитывая многочисленные уязвимости, связанные с обеспечением безопасности, которые выявлены у WhatsApp, пользователям лучше вообще его не использовать. Приложение, отметил Дуров, нужно удалить со всех своих устройств.



По словам Павла Дурова, который рассказал об этом в своем канале в Telegram, новые проблемные места были выявлены в WhatsApp на этой неделе. Потенциальная опасность в данном случаеугрожает не только данным, передаваемым через WhatsApp, но и всей информации, которая есть на устройстве, где установлено приложение.



Дуров пояснил, что приложение "постоянно используется злоумышленниками как "троянский конь". В результате киберпреступники могут воспользоваться фото и другими данными, которые хранятся за пределами WhatsApp.



Автор: Злата Богатова

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