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Во Франции при обрушении моста погибли два человека
19.11.2019 05:03
Фото: livejournal.com
На юге Франции спасатели нашли тело водителя грузовика, который упал в реку Тарн при обрушении моста, передает телевизионный канал BFMTV.
Ранее власти подтвердили гибель подростка.
Как сообщил мэр города Мюрпуа-сюр-Тарн Эрик Оже, где случилась трагедия, в ходе поисково-спасательных мероприятий из воды извлечено тело водителя грузовой машины, которая упала в реку Тарн после обрушения моста.
Ранее на рухнувшем мосту ранее практически всегда было оживленное движение, курсировали школьные автобусы, поэтому регулярно проводились проверки объекта, подчеркнул градоначальник.
ЧП случилось накануне утром, примерно в 08:00 по местному времени (10:00 по Москве). В момент обрушения по мосту проезжали две легковых автомашины и грузовик. В результате инцидента в воде оказались несколько человек, 15-летнюю девочку спасти не удалось.
Специалисты пытаются выяснить что стало причиной обрушения. Разбирательство проводит Бюро по расследованию происшествий, связанных с сухопутным транспортом Франции. Предположительно, масса грузового транспортного средства значительно превосходила уровень, допустимый для проезда по этому мосту.
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