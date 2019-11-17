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В Забайкалье арестован вероятный виновник ДТП с семью погибшими


17.11.2019 17:20
В Забайкалье арестован вероятный виновник ДТП с семью погибшимиФото: zbp.ru

Суд арестовал мужчину 1990 г.р., который управлял грузовиком, попавшим в ДТП в Агинском районе Забайкалья.

По версии следствия, виновник аварии, в которой погибли семь человек, в момент ЧП был пьян.

Как информирует региональное СУ СКР, мужчине 1990 г.р. уже предъявили обвинение в том, что из-за его действий произошло смертельное ДТП. Установлено, что водитель автомобиля Howo Shacman, когда у транспортного средства сломался двигатель, совершил остановку на автомобильном мосту, нарушая тем самым ПДД.

На протяжении нескольких часов обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не предпринимал попыток эвакуировать машину. Кроме того, после вынужденной остановки автомобиля водитель не оборудовал это место соответствующим знаком. По мнению следствия, это и повлекло ДТП.

Крупная авария случилась утром 14 ноября на расстоянии около 60 км от населенного пункта Агинское. В ходе начатого расследования выяснилось, что грузовик находился там примерно с 23:00 предыдущего дня. Обвиняемый уже частично признал вину, отмечается в сообщении ведомства.

Трагедия произошла на федеральной автодороге Чита-Забайкальск. Водитель микроавтобуса Hyundai, врезавшись в стоявший на обочине грузовик Shacman, оказался на встречной полосе, после чего последовало столкновение с грузовиком ЗИЛ. От полученных ранений на месте погибли водитель и пять пассажиров маршрутки. Позже скончался еще один пострадавший, двое попали в больницу.

По данным правоохранительных органов, все жертвы ДТП и пострадавшие ехали в микроавтобусе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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