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После аварии в Забайкалье, где погибли 7 человек, возбудили уголовное дело


01:23
После аварии в Забайкалье, где погибли 7 человек, возбудили уголовное делоФото: zbp.ru

Правоохранительные органы Забайкальского края продолжают работу на месте крупного ДТП, жертвами которого стали семь человек, еще двое получили травмы.

По факту смертельной аварии уже возбуждено уголовное дело, заявили представители регионального полицейского главка.

ЧП случилось утром, примерно в 7:00 по местному времени, на трассе "Чита - Забайкальск". По данным МВД, крупная дорожная авария произошла на мосту через ручей Жипхоши, на расстоянии около 60 км от населенного пункта Агинское.

По итогам предварительного разбирательства установлено, микроавтобус Hyundai, перевозивший пассажиров из Ясногорска в Читу, сначала врезался в грузовой автомобиль Shacman, который в тот момент стоял на обочине. После этого транспортное средство  выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с ЗИЛом.

По неподтвержденным пока данным в результате аварии погибли трое мужчин и четыре женщины. Судя по списку, который был опубликован в газете "Вечорка", самому старшему из жертв - 83 года, самому младшему — 38 лет.

Ранее стало известно о трагедии в Словакии, где в ДТП с участием автобуса погибли двенадцать человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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