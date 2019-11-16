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Чемпионка Украины по боксу попала под поезд
16.11.2019 23:54
Фото: news.ru
18-летняя чемпионка Украины по боксу получила смертельные травмы в населенном пункте Тарасовка Киево-Святошинского района.
Предположительно, в момент ЧП девушка была в наушниках, и этот факт мог сыграть роковую роль, пишут СМИ.
По данным пресс-службы полиции Киевской области, 18-летнюю чемпионку страны по боксу Амину Булах поезд сбил на переезде. Девушка в тот момент была в наушниках и поэтому не смогла адекватно отреагировать на ситуацию.
Судя по видеокадрам, появившимся в Сети, спортсменка слишком поздно заметила поезд, который из Киева двигался в направлении Фастова. Несмотря на попытки спастись, девушка получила смертельные ранения, от которых скончалась на месте. Позднее запись была изъята из открытого доступа по этическим соображениям, пишут украинские СМИ.
Правоохранительные органы по факту гибели Амины Булах возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось о трагедии в уральском городе Красноуфимске, где под поезд попали две девочки 13 и 14 лет.
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