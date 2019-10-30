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На Урале поезд насмерть сбил двух девочек
30.10.2019 14:16
Фото: ntdtv.ru
Правоохранительные органы Свердловской области уже приступили к проверке по факту трагедии, случившейся в городе Красноуфимске.
Как сообщили представители Приволжской транспортной прокуратуры, в результате ЧП погибли девочки 13 и 14 лет.
Инцидент зафиксирован в минувший вторник, 29 октября, около 17:30 по московскому времени. По данным ведомства, две девочки пытались пересечь железнодорожные пути в районе 1438 км в черте города Красноуфимск.
Подростков, оказавшихся в неустановленном месте, сбил грузовой состав. От полученных ранений 13-летняя девочка скончалась на месте, ее подругу доставили в больницу. Несмотря на все усилия медиков, пациентка вскоре умерла.
К месту ЧП была направлена следственно-оперативная группа, выезжали представители регионального СУ СКР и Красноуфимского транспортного прокурора, а также сотрудник аппарата Приволжской транспортной прокуратуры, заявили в ведомстве.
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