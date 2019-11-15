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Историк Соколов доставлен к Мойке в бронежилете и шлеме
15.11.2019 21:06
Фото: rt.com
Ученый, подозреваемый в причастности к гибели 24-летней любовницы, доставлен к Мойке для проведения следственного эксперимента в бронежилете и шлеме, передает ТАСС. По словам адвоката Александра Почуева, полиция перекрыла соседние улицы в целях обеспечения безопасности историка.
Со ссылкой на источник в следственных органах Северной столицы сообщается, что Олега Соколова привезли на Мойку, где с ним будут проводиться следственные действия. В целях обеспечения безопасности на подозреваемого заранее был надет шлем и бронежилет. Отмечается, что к Мойке также доставили манекен.
На беспрецедентных мерах безопасности настаивали защитники ученого, пояснил адвокат Александр Почуев. Дело в том, что юристы понимали, насколько высок в данном случае риск самосуда. В результате правоохранителям пришлось предпринять максимальные меры по полному исключению всякого рода угроз, включая перекрытие соседних улиц.
Ранее дело историка Соколова прокомментировал глава российского Минкультуры Владимир Мединский. Министр, в частности, сравнил доцента СПбГУ с героем фильма "Джокер". По словам Мединского, учитывая, что раньше все спрашивали о "Джокере", а теперь все интересуются мнением об инциденте с участием историка, ему "хочется ответить: если вам так нравится Джокер, то почему вам не нравится Олег Соколов?"
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