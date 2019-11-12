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Историка Соколова проверяют на причастность к другим преступлениям
05:09
Фото: Комсомольская правда в Санкт-Петербурге
Как передает ТАСС, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов центрального аппарата ведомства,
Преподавателя СПбГУ проверят на возможную причастность к другим преступлениям.
По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов центрального аппарата СК, которым предстоит расследовать это резонансное преступление. Помимо убийства девушки, специалисты проверят сведения о вероятных иных противоправных действиях историка Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова.
Петренко пояснила, что следственные действия сейчас активно продолжаются, назначен целый ряд экспертиз, ведется допрос лиц из ближайшего окружения обвиняемого и убитой девушки, включая ее родителей.
В прессе в последние дни распространились сообщения о том, что в 2008 году историк мог избить другую молодую женщину. По словам девушки, она решила от него уйти, после чего он на нее набросился. Пострадавшая пыталась обращаться в полицию, но правоохранительные органы Северной столицы не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.
Ранее доцент Соколов назвал убитую им девушку "чудовищем". По словам ученого, обвиняемого в жестоком убийстве 24-летней любовницы и расчленении ее останков, в последнее время их отношения становились все более сложными. Во время судебного заседания он заявил, что невеста ревновала его к детям от другой женщины.
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