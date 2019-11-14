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Признавший ПЦУ патриарх Феодор получил письмо с «Поцелуем Иуды»


14.11.2019 14:49
Признавший ПЦУ патриарх Феодор получил письмо с «Поцелуем Иуды»Фото: sharij.net

Александрийский патриарх, признавший ранее украинских раскольников, получил "Поцелуй Иуды" после литургии в городе Лимассол на Кипре.

Как сообщает православный блогер Александр Вознесенский, во время службы священнослужитель помянул главу "новой церкви" Украины Епифания.

После того, как патриарх Александрийский и всей Африки Феодор во время литургии на Кипре помянул главу новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания, ему был вручен конверт. Подобные послания также передали архиереям Александрийской и Кипрской церквей. По словам Александра Вознесенского, послание представляло собой изображениее Феодора с Киевским митрополитом Онуфрием, которое сопровождалось фрагментом фрески "Поцелуй Иуды". Кроме того, там содержался следующий текст: "Онуфрий - митрополит, Епифаний - раскольник, Феодор - Иуда".

Как стало известно, старший священник Александрийского патриархата полученное письмо порвал на улице, тогда как Феодор, пишет блогер, "сбежал во избежание внимания толпы". Вместе с тем, многие священнослужители Кипра выразили благодарность. По их словам, все сделали "предельно корректно", учитывая, что они "не поддерживают Феодора", отмечает Вознесенский.

Ранее сообщалось о том, что Русская православная церковь (РПЦ) намерена прекратить евхаристическое общение с главой Элладской церкви. Причиной этого стала мирная грамота главе неканонической ПЦУ Епифанию Думенко, которая была направлена архиепископом Афинским. Случившееся в России расценили как официальное признание данной структуры.

Напомним, еще более года назад РПЦ дала адекватную оценку действиям Константинополя, когда были назначены экзархи на Украину. По мнению историка Владислава Петрушко, заявление Синода включало в себя обоснование правомерности включения Киевской митрополии в состав Московского патриархата (МП). До этого в Москве было принято решение о приостановке поминовения патриарха Константинопольского за богослужением РПЦ и сослужения с иерархами Константинопольского патриархата.

Автор: Злата Богатова
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