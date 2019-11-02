РПЦ прекращает общение с главой Элладской церкви

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Бывший мэр Киселевска убит в перестрелке
Бывший мэр Киселевска убит в перестрелке
В Москве отреагировали на призыв Киева выплатить репарации за Донбасс
В Москве отреагировали на призыв Киева выплатить репарации за Донбасс
Жителя Калужской области тяжело ранили, приняв за бобра
Жителя Калужской области тяжело ранили, приняв за бобра
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Пугачева вновь объявила об уходе со сценыПугачева вновь объявила об уходе со сцены
В Саратове мужчина задержал злоумышленника, пытавшегося затащить в машину его дочьВ Саратове мужчина задержал злоумышленника, пытавшегося затащить в машину его дочь
РПЦ прекращает общение с главой Элладской церквиРПЦ прекращает общение с главой Элладской церкви
Рок-группа My Chemical Romance воссоединилась и анонсировала концертРок-группа My Chemical Romance воссоединилась и анонсировала концерт
В Москве убит начальник центра «Э» по Ингушетии В Москве убит начальник центра «Э» по Ингушетии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

«Сказка о царе Салтане»«Сказка о царе Салтане»
Культурный фонд «Куклы мира» представляет: X Московская международная выставка «Искусство куклы»Культурный фонд «Куклы мира» представляет: X Московская международная выставка «Искусство куклы»
Броши своими руками: что нужно для работы?Броши своими руками: что нужно для работы?
230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»
Конкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ruКонкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

РПЦ прекращает общение с главой Элладской церкви


2.11.2019 21:12
РПЦ прекращает общение с главой Элладской церквиФото: tolknews.ru

С завтрашнего дня, 3 ноября, Русская православная церковь (РПЦ) намерена прекратить евхаристическое общение с главой Элладской церкви, сообщил митрополит Иларион, который руководит синодальным Отделом внешних церковных связей. На эту тему священнослужитель говорил в передаче "Церковь и мир", которая выходит в эфир телевизионного канала "Россия-24".

РПЦ в прошлом уже предупреждала, что вычеркнет из диптихов имя архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима II в случае, если он признает украинский раскол, напомнил митрополит Иларион. Однако к конце минувшего октября появилась информация о мирной грамоте главе неканонической церкви Украины (ПЦУ) Епифанию Думенко, которая была направлена архиепископом Афинским. Случившееся в России расценили как официальное признание данной структуры.

По словам митрополита Илариона, прекращение евхаристического общения с Афинским архиепископом подразумевает, что теперь патриарх Московский и Всея Руси, совершая богослужения, не будет его поминать. Ранее подобное уже произошло с Константинопольским патриархом.

Вместе с тем, РПЦ намерена поддерживать связь с архиереями, не признающими украинский раскол, которые есть в Элладской церкви, подчеркнул официальный представитель Русской православной церкви.

Ранее РПЦ дала адекватную оценку действиям Константинополя, который ранее назначил экзархов на Украину. По мнению историка Владислава Петрушко, заявление Синода включало в себя обоснование правомерности включения Киевской митрополии в состав Московского патриархата (МП). До этого в Москве было принято решение о приостановке поминовения патриарха Константинопольского за богослужением РПЦ и сослужения с иерархами Константинопольского патриархата.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

Под Рязанью в сгоревшем доме нашли тела трех детей Под Рязанью в сгоревшем доме нашли тела трех детей
Дипломаты прокомментировали сообщения о гибели пяти россиян в МозамбикеДипломаты прокомментировали сообщения о гибели пяти россиян в Мозамбике
В Тюмени готовятся к экстренной посадке SSJ-100 с отказавшим двигателемВ Тюмени готовятся к экстренной посадке SSJ-100 с отказавшим двигателем
Власти Израиля экстрадируют в США россиянина БурковаВласти Израиля экстрадируют в США россиянина Буркова
Побит рекорд по скорости покорения высочайших гор мираПобит рекорд по скорости покорения высочайших гор мира

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 939


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru