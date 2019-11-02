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РПЦ прекращает общение с главой Элладской церкви
2.11.2019 21:12
Фото: tolknews.ru
С завтрашнего дня, 3 ноября, Русская православная церковь (РПЦ) намерена прекратить евхаристическое общение с главой Элладской церкви, сообщил митрополит Иларион, который руководит синодальным Отделом внешних церковных связей. На эту тему священнослужитель говорил в передаче "Церковь и мир", которая выходит в эфир телевизионного канала "Россия-24".
РПЦ в прошлом уже предупреждала, что вычеркнет из диптихов имя архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима II в случае, если он признает украинский раскол, напомнил митрополит Иларион. Однако к конце минувшего октября появилась информация о мирной грамоте главе неканонической церкви Украины (ПЦУ) Епифанию Думенко, которая была направлена архиепископом Афинским. Случившееся в России расценили как официальное признание данной структуры.
По словам митрополита Илариона, прекращение евхаристического общения с Афинским архиепископом подразумевает, что теперь патриарх Московский и Всея Руси, совершая богослужения, не будет его поминать. Ранее подобное уже произошло с Константинопольским патриархом.
Вместе с тем, РПЦ намерена поддерживать связь с архиереями, не признающими украинский раскол, которые есть в Элладской церкви, подчеркнул официальный представитель Русской православной церкви.
Ранее РПЦ дала адекватную оценку действиям Константинополя, который ранее назначил экзархов на Украину. По мнению историка Владислава Петрушко, заявление Синода включало в себя обоснование правомерности включения Киевской митрополии в состав Московского патриархата (МП). До этого в Москве было принято решение о приостановке поминовения патриарха Константинопольского за богослужением РПЦ и сослужения с иерархами Константинопольского патриархата.
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