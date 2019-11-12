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В Нарьян-Маре подросток обстрелял детский сад из пневматики
05:33
Фото: novorosinform.org
Полиция установила личность злоумышленника, который стрелял в окно детского сада в Нарьян-Маре из пневматического пистолета.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Как информирует пресс-служба регионального главка МВД, инцидент зафиксирован в понедельник, 11 ноября, около 14:30 по московскому времени, когда неустановленное лицо повредило стеклопакет окна, расположенного на третьем этаже детсада "Кораблик". Дошкольное учреждение находится на улице Ленина.
Правоохранители уже установили, что стрелком оказался 16-летний местный житель. Сведений о его мотивах пока нет. Начата проверка, в зависимости от результатов которой позже примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
Как уже сообщалось ранее, в последний день октября в Нарьян-Маре произошла трагедия, вызвавшая огромный общественный резонанс: в детский сад "Сказка" во время тихого часа проник вооруженный мужчина и причинил смертельное ранение шестилетнему воспитаннику. 36-летний подозреваемый, который в момент ЧП был пьян, задержан на месте, позже его арестовали.
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