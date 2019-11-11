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Под Оренбургом пять человек погибли при пожаре
03:00
Фото: vk.com
Региональное СУ СКР приступило к проверке по факту ЧП, случившегося на территории населенного пункта Жилгородок в Оренбургском районе Оренбургской области.
Ранее в МЧС подтвердили гибель пяти человек.
По данным правоохранительных органов, в ночь на понедельник в частном жилом доме произошло возгорание. По состоянию на 23:55 по московскому времени пожар был локализован на площади 80 кв.м. Примерно через час открытое горение было ликвидировано.
Обстоятельства ЧП, в том числе, причина возгорания, в результате которого погибли пятеро мужчин, выясняют специалисты. По итогам доследственной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела.
Как стало известно, жертвами трагедии стали четверо мужчин 38-60 лет, которые находились в доме, а также 32-летний прохожий. Случайно оказавшись рядом, он пытался спасти людей из огня и погиб сам.
Ранее сообщалось о подростке, погибшем в Подмосковье. Юноша успел выбежать из загоревшегося дома, но вернулся обратно, чтобы спасти своих кошек. Вновь покинуть помещение школьник уже не смог.
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