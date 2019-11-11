ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Индии не менее десяти человек стали жертвами циклона «Бульбуль»
В Индии не менее десяти человек стали жертвами циклона «Бульбуль»
США дали Украине оружие для борьбы с русскими, заявил Помпео
США дали Украине оружие для борьбы с русскими, заявил Помпео
В Забайкалье мужчина убил двух женщин и ранил своего годовалого сына
В Забайкалье мужчина убил двух женщин и ранил своего годовалого сына
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве оценили предложение Назарбаева устроить в Казахстане встречу Путина и ЗеленскогоВ Москве оценили предложение Назарбаева устроить в Казахстане встречу Путина и Зеленского
США дали Украине оружие для борьбы с русскими, заявил ПомпеоСША дали Украине оружие для борьбы с русскими, заявил Помпео
Доцент Соколов назвал убитую им девушку "чудовищем"Доцент Соколов назвал убитую им девушку "чудовищем"
Таиландские ученые обнаружили останки нового вида динозавровТаиландские ученые обнаружили останки нового вида динозавров
Под Оренбургом пять человек погибли при пожареПод Оренбургом пять человек погибли при пожаре

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!
Внимание всем! Следственный эксперимент!Внимание всем! Следственный эксперимент!
«Сказка о царе Салтане»«Сказка о царе Салтане»
Культурный фонд «Куклы мира» представляет: X Московская международная выставка «Искусство куклы»Культурный фонд «Куклы мира» представляет: X Московская международная выставка «Искусство куклы»
Броши своими руками: что нужно для работы?Броши своими руками: что нужно для работы?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Под Оренбургом пять человек погибли при пожаре


03:00
Под Оренбургом пять человек погибли при пожареФото: vk.com

Региональное СУ СКР приступило к проверке по факту ЧП, случившегося на территории населенного пункта Жилгородок в Оренбургском районе Оренбургской области.

Ранее в МЧС подтвердили гибель пяти человек.

По данным правоохранительных органов, в ночь на понедельник в частном жилом доме произошло возгорание. По состоянию на 23:55 по московскому времени пожар был локализован на площади 80 кв.м. Примерно через час открытое горение было ликвидировано.

Обстоятельства ЧП, в том числе, причина возгорания, в результате которого погибли пятеро мужчин, выясняют специалисты. По итогам доследственной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно, жертвами трагедии стали четверо мужчин 38-60 лет, которые находились в доме, а также 32-летний прохожий. Случайно оказавшись рядом, он пытался спасти людей из огня и погиб сам.

Ранее сообщалось о подростке, погибшем в Подмосковье. Юноша успел выбежать из загоревшегося дома, но вернулся обратно, чтобы спасти своих кошек. Вновь покинуть помещение школьник уже не смог.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

Горбачев обвинил ГКЧП в развале СССРГорбачев обвинил ГКЧП в развале СССР
Пропавшая в Адыгее 16-летняя школьница найдена убитойПропавшая в Адыгее 16-летняя школьница найдена убитой
В США 14-летнюю девушку обвиняют в убийстве пожилого зоозащитникаВ США 14-летнюю девушку обвиняют в убийстве пожилого зоозащитника
В Петербурге известный ученый подозревается в жестоком убийстве коллегиВ Петербурге известный ученый подозревается в жестоком убийстве коллеги
Актриса фильма «Дылда» номинирована на премию Европейской киноакадемииАктриса фильма «Дылда» номинирована на премию Европейской киноакадемии

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 939


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru