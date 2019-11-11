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Женская сеть myJulia.ru
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В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна
11.11.2019 13:42
Фото: vk.com
Женщина и ее маленькая дочь были найдены мертвыми около дома № 6 по улице Чичерина, рядом находился мальчик примерно шести лет - в тяжелом состоянии его госпитализировали. Как передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы, речь может идти о суициде.
Врачи сейчас пытаются спасти мальчика, который получил серьезные травмы при падении с высоты. Мать ребенка и его маленькая сестра скончались - их нашли возле дома No 6 по улице Чичерина.
Москвичка, найденная мертвой сегодня утром в Бабушкинском районе, оставила предсмертную записку. По данным РИА Новости, в своем послании женщина просит "никого не винить" в своей смерти.
Правоохранительные органы столицы приступили к выяснению обстоятельств трагедии. Пока сведений о том, что могло толкнуть женщину на отчаянный шаг, из официальных источников не поступало.
В начале октября произошло ЧП в Саратове, где погиб мужчина и двое его детей - полуторагодовалый мальчик от полученных ранений скончался на месте, а четырехлетнюю девочку пытались спасти в больнице, но не смогли. Глава семейства после конфликта с женой выбросился из окна девятого этажа.
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