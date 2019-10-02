Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Житель Саратова выбросился с девятого этажа с двумя детьми

2.10.2019 14:26

Фото: sarnovosti.ru



В результате ЧП мужчина погиб, как и двое его детей - полуторагодовалый мальчик от полученных ранений скончался на месте, а четырехлетнюю девочку пытались спасти в больнице, но не смогли.



По факту трагедии проводит проверку региональная прокуратура, передает ТАСС.



Со ссылкой на источник в экстренных службах Саратовской области сообщается, что девочка, которую после инцидента доставили в больницу, несмотря на все усилия врачей, скончалась. Ребенок получил смертельные травмы в результате падения с высоты девятого этажа. В момент поступления в медицинское учреждение состояние девочки оценивалось как критическое.



Ранее представители регионального Минздрава подтвердили сведения о том, что 30-летний мужчина и его сын после падения погибли на месте.



Обстоятельства трагедии сейчас выясняют правоохранительные органы.



По данным местных СМИ, житель дома No52/70 по улице Белоглинская выбросился из окна собственной квартиры примерно в 16 часов. Причиной ЧП мог стать семейный конфликт. Отмечается, что 6 октября у супруги погибшего мужчины должно быть день рождения.



Автор: Злата Богатова

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