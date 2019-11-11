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В США 14-летнюю девушку обвиняют в убийстве пожилого зоозащитника
11.11.2019 04:58
Фото: jyllands-posten.dk
Власти Филадельфии (штат Пенсильвания) предъявили подростку обвинения в убийстве 59-летнего мужчины.
Как передает CNN, преступление, жертвой которого стал Альберт Чернофф, в прошлом получивший большую известность как защитник животных, было совершено 5 ноября.
Привязанный к кровати труп обнаружили приехавшие на вызов полицейские. Согласно выводам экспертов, на теле мужчины имелась обширное ранение головы и несколько порезов на груди. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
На след 14-летней девушки правоохранители вышли после просмотра камер видеонаблюдения. Однако она сама пришла в полицию вместе с матерью и двумя адвокатами. Пока еще остается неизвестным, кто будет рассматривать это дело - суд по делам несовершеннолетних или для взрослых.
Как заявил Говард Тейлор, один из юристов девушки, он не стал бы называть подростка жертвой. Вместе с тем, погибший мужчина "тоже не был абсолютно невиновен".
По данным американских СМИ, убитый Альберт Чернофф в прошлом получил большую известность как защитник животных, в частности, кошек.
Ранее в США девятилетний ребенок стал основным подозреваемым в деле о гибели пяти человек в пожаре.
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