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В США 9-летнего ребенка обвиняют в массовом убийстве
10.10.2019 09:57
Фото: vk.com
Основным подозреваемым в деле о гибели пяти человек в пожаре стал девятилетний ребенок, сообщает Sky News со ссылкой на заявления прокурора.
Учитывая возраст обвиняемого, какой-либо более конкретной информации о нем обнародовано не будет.
Речь идет о ЧП в трейлер-парке в Иллинойсе, где минувшей весной произошло возгорание в одном из домиков на колесах. Как стало известно, гособвинение на текущий момент располагает доказательствами того, что пожар не был случайным. Жертвами инцидента стали пять человек: трое детей и двое взрослых.
По мнению представителей прокуратуры, несмотря на собранные в ходе расследования факты, доказать в суде намерения ребенка лишить жизни сразу пять человек будет крайне сложно.
В соответствии с классификацией ФБР, убийство считается массовым, если погибли более чем три человека. В период с 2006 года такого рода обвинения еще не предъявлялись настолько юному фигуранту, отмечает канад.
В Соединенных Штатах на сегодняшний день нет единого минимального возраста наступления уголовной ответственности. Теоретически дети любого возраста могут оказаться подозреваемыми и обвиняемыми. Как правило, специалисты проводят тесты, по результатам которых выясняют, осознавал ли малолетний ребенок свои действия. В ряде штатов при этом установлен возраст наступления ответственности - он составляет 7-10 лет.
Напомним, в марте этого года полиция американского штата Мэриленд предъявила обвинения в истязании годовалого ребенка 11-летней девочке. Школьница так жестоко издевалась над младенцем, что он скончался. Мать малыша при этом находилась в том же доме, но была вынуждена отвлечься на дела, поэтому попросила девочку присмотреть некоторое время за ребенком.
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