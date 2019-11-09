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Группа Pixies впервые приедет с концертом в Москву
9.11.2019 14:19
Фото: vk.com
Концерт в клубе Adrenaline Stadium запланирован на 21 июля 2020 года, передает ТАСС.
В качестве организатора выступления американской инди-рок-группы Pixies, которая ранее еще не гастролировала в Москве, выступает компания Pop Farm.
По словам организаторов, "ландшафт современной гитарной музыки был бы совершенно иным" без этих музыкантов, создавших саундтрек к знаменитому фильму Дэвида Финчера "Бойцовский клуб". Творчество Pixies высоко ценили такие герои девяностых, как Nirvana и Radiohead.
Коллектив был создан в 1986 году, когда совместной деятельностью занялись вокалист Блэк Фрэнсис (настоящее имя - Чарльз Томпсон) и гитарист Джоуи Сантьяго. Вскоре в состав группы Pixies вошли поющая басистка Ким Дил и барабанщик Дэвид Ловеринг, а через два года они представили дебютный альбом, который получил название Surfer Rosa.
Ранее было объявлено о воссоединении рок-группы My Chemical Romance, которая уже анонсировала концерт "Возвращение". Выступление пройдет в Лос-Анджелесе 20 декабря, стоимость билетов, которые совсем скоро поступят в продажу, будет составлять около 150 долларов.
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