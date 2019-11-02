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Рок-группа My Chemical Romance воссоединилась и анонсировала концерт
2.11.2019 20:56
Фото: x-live.cn
Американский музыкальный коллектив My Chemical Romance официально объявил о воссоединении.
Как указано на странице рок-группы в Twitter, на 20 декабря уже запланирован концерт, который пройдет в Лос-Анджелесе.
Предстоящий концерт получил название "Возвращение". Уже известно, что стоимость билетов, которые совсем скоро поступят в продажу, будет составлять около 150 долларов. В сообщении уточняется, что один человек сможет приобрести лишь два билета на концерт.
Рок-группа My Chemical Romance была создана в 2001 году в Ньюарке и успела представить четыре альбома. Весной 2013 года музыканты сделали заявление о том, что коллектив прекращает деятельность в прежнем качестве.
Ранее стало известно о том, что известный российский продюсер Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами собственного лейбла Malfa. По его словам, всем исполнителям в безвозмездное пользование переданы права на репертуар, за исключением двух артистов, с которыми пока еще продолжаются судебные споры.
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