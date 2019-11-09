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Ученые выявили новый штамм ВИЧ
9.11.2019 00:59
Фото: vk.com
Зарубежные исследователи смогли выявить новый штамм ВИЧ впервые за почти двадцать лет, сообщает ТАСС. Возбудитель обнаружили у жителей Демократической Республики Конго (ДРК).
Информация поступила от представителей фармацевтической компании Abbott Laboratories.
Впервые за период с 2000 года специалисты смогли выявить новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Возбудитель был найден у жителей ДРК. Эксперты обнаружили у трех пациентов возбудитель, который относится к самой распространенной и при этом опасной группе М (от англ. main - "главная") разновидности ВИЧ-1. По данным газеты The Wall Street Journal, штамму был присвоен подтип L.
Отмечается, что образец крови, в котором найден новый подтип ВИЧ, взяли еще в 2001 году. До этого подобный возбудитель обнаруживался в 1983 и 1990 годах, но для официального подтверждения существования нового подтипа было необходимо отыскать его в третий раз. Специалистам удалось это сделать только в текущем году.
По мнению специалистов, выявление нового штамма окажется полезным в изучении того, как вирус эволюционировал и распространялся. Вероятно, полученные данные помогут специалистам в будущем разработать эффективную и при этом доступную вакцину от ВИЧ - работу в этом направлении сейчас активно продолжают исследователи многих стран, включая нашу.
В минувшем сентябре ВОЗ направила экспертов в Танзанию после смерти женщины от неизвестной болезни. Симптомы пациентки при этом были характерны сразу для целого ряда болезней, включая малярию и лихорадку денге.
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