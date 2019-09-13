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В Танзанию после смерти женщины от неизвестной болезни направили экспертов ВОЗ
10:29
Фото: abc.net.au
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение об отправке группы экспертов в Танзанию, передают зарубежные СМИ.
Со ссылкой на пресс-службу организации уточняется, что специалистам предстоит в срочном порядке провести расследование по факту смерти пациентки, страдавшей от неустановленного заболевания.
В сообщении ВОЗ указано, что женщина скончалась в минувшее воскресенье, 8 сентября, в Дар-эс-Саламе. Симптомы пациентки при этом были характерны сразу для целого ряда болезней, включая малярию и лихорадку денге. Кроме того, танзанийские врачи опасались, что речь идет о заражении вирусом Эбола, но скончавшаяся местная жительница не контактировала с инфицированными людьми и не посещала регионов, где ранее были зафиксированы случаи этого смертельно опасного заболевания.
Как только в ВОЗ узнали о гибели женщины, в Минздрав Танзании был сделан официальный запрос о дополнительных сведениях по данному инциденту. Позже о результатах расследования будут проинформированы страны — участницы организации.
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